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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Батьківщина" буде контролювати законність дій президента під час воєнного стану, – Власенко

      175 Читать новость на русском
      Сергій Власенко
      Сергій Власенко / 5.ua

      "Батьківщина" буде стежити, щоб президент використовував воєнний стан для зміцнення обороноздатності і не допускав надмірного й необґрунтованого порушення прав людей та обмеження їхніх свобод.

      Про це заявив заступник голови партії, народний депутат Сергій Власенко в ефірі телеканалу "UA: Перший", повідомляє сайт партії.

      "Батьківщина" буде моніторити і доповідати суспільству, що саме президент зробив для відсічі збройної агресії, маючи такий інструмент як воєнний стан у десяти областях країни", – зауважив парламентар.

      Власенко наголосив, що політична сила Юлії Тимошенко також "буде невідкладно реагувати на будь-яке обмеження прав людей, яке виходитиме за межі необхідних заходів у цих областях".

      Ми подивимося, як президент буде використовувати механізм воєнного стану, бо скальпель в руках хірурга – це ще не результат операції,
      – додав народний депутат.

      Сергій Власенко нагадав, що 26 листопада Порошенко "прийшов до парламенту з указом, який міг втягнути Україну в диктатуру".

      "Тому Верховна Рада і намагалася захистити демократичні засади української держави. Всі три години, коли тривали перемовини з лідерами фракцій, Юлія Тимошенко говорила про одне: статтю 3 президентського указу, де були перераховані обмеження прав людей", – звернув увагу представник "Батьківщини".

      Депутат також зауважив, що "нема довіри до президента Порошенка, який усі 5 років торгував з РФ, отримав свої дивіденди, є бізнес-партнером Медведчука і призначив його в тристоронню контактну групу".

      Теги: Новини політики Петро Порошенко ВО Батьківщина Сергій Власенко
      Джерело: 24 Канал
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