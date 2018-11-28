"Батьківщина" буде контролювати законність дій президента під час воєнного стану, – Власенко

"Батьківщина" буде стежити, щоб президент використовував воєнний стан для зміцнення обороноздатності і не допускав надмірного й необґрунтованого порушення прав людей та обмеження їхніх свобод.

Про це заявив заступник голови партії, народний депутат Сергій Власенко в ефірі телеканалу "UA: Перший", повідомляє сайт партії.

"Батьківщина" буде моніторити і доповідати суспільству, що саме президент зробив для відсічі збройної агресії, маючи такий інструмент як воєнний стан у десяти областях країни", – зауважив парламентар.

Власенко наголосив, що політична сила Юлії Тимошенко також "буде невідкладно реагувати на будь-яке обмеження прав людей, яке виходитиме за межі необхідних заходів у цих областях".

Ми подивимося, як президент буде використовувати механізм воєнного стану, бо скальпель в руках хірурга – це ще не результат операції,

– додав народний депутат.

Сергій Власенко нагадав, що 26 листопада Порошенко "прийшов до парламенту з указом, який міг втягнути Україну в диктатуру".

"Тому Верховна Рада і намагалася захистити демократичні засади української держави. Всі три години, коли тривали перемовини з лідерами фракцій, Юлія Тимошенко говорила про одне: статтю 3 президентського указу, де були перераховані обмеження прав людей", – звернув увагу представник "Батьківщини".

Депутат також зауважив, що "нема довіри до президента Порошенка, який усі 5 років торгував з РФ, отримав свої дивіденди, є бізнес-партнером Медведчука і призначив його в тристоронню контактну групу".