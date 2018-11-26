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      "Батькивщина" поддержала введение военного положения в приграничных областях Украины

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      "Батькивщина" поддержала введение военного положения в приграничных областях Украины
      "Батькивщина" поддержала введение военного положения в приграничных областях Украины

      Фракция "Батькивщина" единогласно поддержала Закон об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№9338).

      "Сегодня мы были в шаге от узурпации власти и установления новой диктатуры. Совместными действиями в парламенте нам удалось отстоять демократию, при этом обеспечив военных необходимыми инструментами для защиты нашей страны", – написала на своей странице в Фейсбуке Юлия Тимошенко.

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      По словам главы партии в процессе обсуждения она предупредила, что ее команда готова голосовать за военное положение, но не готова поддержать разрушение прав и свобод украинцев под этим прикрытием.

      Президент публично заявил с трибуны Верховной Рады, что ограничение прав и свобод граждан он применит только в случае наземной российской военной агрессии. Дай Бог, этого никогда не произойдет. И все наши пленные вернутся домой,
      – отметила политик.

      Также депутаты от "Батькивщины" проголосовали за назначение президентских выборов на предусмотренную Конституцией дату и поддержали обращение Верховной Рады к международным институтам в связи с очередным актом агрессии РФ против Украины.

      Напомним, после длительных консультаций оппозиционные силы в Верховной Раде заставили президента внести новый указ, в котором 60-дневный срок военного положения было заменен 30-дневным, а особый порядок вводится не на всей территории государства, а лишь в областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдовской границы и на побережье Черного и Азовского морей. Также парламент назначил выборы президента на 31 марта 2019 года.

      Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко Военное положение в Украине Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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