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      "Батьківщина" підтримала введення воєнного стану в прикордонних областях України

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      "Батьківщина" підтримала введення воєнного стану в прикордонних областях України
      "Батьківщина" підтримала введення воєнного стану в прикордонних областях України

      Фракція "Батьківщина" одностайно підтримала Закон про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (№9338).

      "Сьогодні ми були за крок до узурпації влади та встановлення нової диктатури. Спільними діями у парламенті нам вдалося відстояти демократію, при цьому забезпечивши військових необхідними інструментами для захисту нашої країни", – написала на своїй сторінці у Фейсбук Юлія Тимошенко.

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      За словами голови партії в процесі обговорення вона попередила, що її команда готова голосувати за воєнний стан, але не готова підтримати руйнацію прав і свобод українців під цим прикриттям.

      Президент публічно заявив з трибуни Верховної Ради, що обмеження прав і свобод громадян він застосує тільки у випадку наземної російської воєнної агресії. Дай Боже, цього ніколи не станеться. І всі наші полонені повернуться додому,
      – зазначила політик.

      Також депутати від "Батьківщини" проголосували за призначення президентських виборів на передбачену Конституцією дату та підтримали звернення Верховної Ради до міжнародних інституцій у зв’язку із черговим актом агресії РФ проти України.

      Нагадаємо, після тривалих консультацій опозиційні сили у Верховній Раді змусили президента внести новий указ, в якому 60-денний термін воєнного стану було замінено 30-денним, а особливий порядок вводиться не по всій території держави, а лише в областях, розташованих вздовж російського кордону, придністровської ділянки молдовського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів. Також парламент призначив вибори президента на 31 березня 2019 року.

      Теги: Новини України Новини політики ВО Батьківщина Верховна Рада Воєнний стан в Україні Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 Канал
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