В Батуми бушует сильный ураган, а в Черном море – 5-балльный шторм: в городе срывает крыши

В Батуми сильный ураган. Местные жители сообщают, что такого природного катаклизма в городе не было много лет.

28 марта на Черном море в Грузии 5-балльный шторм. У Батуми мощный ураган, который сносит все на своем пути.

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В Батуми шторм наделал беды

Сильный ветер создал проблемы десяткам жителей Аджарии, в том числе Батуми. Ураган повредил инфраструктуру, сдернул деревья с корнями, крыши домов и рекламные баннеры. Из-за сильных порывов ветра самолетам пришлось садиться боком.

На ногах устоять очень тяжело. Местные жители сообщают, что по воздуху летают кровли, сетки, бытовые вещи и даже собаки.

В экстренные службы все еще поступают сообщения о разрушении. Сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями пытаются оперативно реагировать на все вызовы.

Местным властям пришлось перекрыть движение по проспекту Фридона Халваши, где ветер сдул многолетние эвкалипты.

Последствия шторма в Батуми: смотрите видео

Известно о первом погибшем

28 марта в результате сильного ветра на улице Агмашенебели в Кобулете, недалеко от Батуми, упало дерево на автомобиль. Погиб человек, находившийся внутри.

Информацию подтвердили в МВД Батуми. По данным ведомства, уже начато расследование. Сообщений о других пострадавших в результате сильного ветра нет.