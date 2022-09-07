Об этом рассказал эксперт Алексей Голобуцкий. По его словам, пророссийские паблики разрываются от новостей об очередной "бавовне" в Запорожской области: Каменке-Днепровской и Энергодаре.

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Буквально сегодня (6 сентября – 24 канал) в Каменке во двор коллаборантки ирины зыковой, которая до российского вторжения была заместителем Каменко-Днепровской РГА, прилетело несколько гранат. Пока известно, что зыкова, которая после прихода орков стала "главным специалистом" по проведению "референдумов", "отрицательно выздоровела" – попала в больницу,

– пишет Голобуцкий.

Эксперт отмечает, что вдобавок в Каменке все чаще "дает прикурить" наша разведка. Несколько дней назад там уничтожили несколько десятков россиян из 4-й военной базы, которая дислоцируется в оккупированном Цхинвали. Среди погибших – заместитель командира 4-й базы алексей харченко, позывной "Арик".

"Также 5 сентября в той же Каменке, "самовоспламенился" склад бюллетеней для проведения "референдума" вместе с охранявшим их отрядом ФСБшников. Ну а 6 сентября бомба из беспилотника прилетела уже в местный паспортный стол. По "странному стечению обстоятельств", больше всего пострадала комната, в которой должны были "принимать присягу" желающие получить российский паспорт", – рассказывает Алексей Голобуцкий.

Он отмечает, что в Энергодаре россияне сами бомбят город и станцию и жалуются на свои же обстрелы, однако некоторые движения происходят и там.

"Местного коллаборанта вадима каретникова россияне арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины! каретников, который до прихода оккупантов работал электриком на ЗАЭС, в апреле был назначен "директором" Энергодарской гимназии №2. Сгубила сторонника "русского мира" исключительно собственная глупость: поделился в сети адресами местных "избиркомов". Что ж, с нетерпением ждем продолжения этого увлекательного сериала", – резюмирует эксперт.