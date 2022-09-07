Про це розповів експерт Олексій Голобуцький. За його словами, проросійські пабліки розриваються від новин про чергову "бавовну" в Запорізькій області: Кам'янці-Дніпровській та Енергодарі.

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Буквально сьогодні (6 вересня – 24 канал) в Кам'янці у двір колаборантки ірини зикової, яка до російського вторгнення була заступницею Кам'янсько-Дніпровської РДА, прилетіло кілька гранат. Наразі відомо, що зикова, яка після приходу орків стала "головним спеціалістом" з проведення "референдумів", "негативно одужала" – потрапила в лікарню,

– пише Голобуцький.

Експерт зазначає, що на додачу в Кам'янці все частіше "дає прикурити" наша розвідка. Кілька днів тому там знищили кілька десятків росіян з російської 4-ї військової бази, яка дислокується в окупованому Цхінвалі. Серед загиблих – заступник командира 4-ї бази олексій харченко, позивний "Арик".

"Також 5 вересня в тій самій Кам'янці, "самозайнявся" склад бюлетенів для проведення "референдуму" разом з загоном ФСБшників, який їх охороняв. Ну а 6 вересня бомба з безпілотника прилетіла вже у місцевий паспортний стіл. За "дивним збігом обставин", найбільше постраждала кімната, в якій мали "приймати присягу" охочі отримати російський паспорт", – розповідає Олексій Голобуцький.

Він відзначає, що в Енергодарі росіяни самі бомблять місто та станцію і скаржаться на свої ж обстріли, однак деякі рухи відбуваються і там.

"Місцевого колаборанта вадима каретнікова росіяни заарештували за звинуваченням у шпигунстві на користь України! каретніков, який до приходу окупантів працював електриком на ЗАЕС, у квітні був призначений "директором" Енергодарської гімназії №2. Згубила прихильника "русского міра" виключно власна дурість: поділився в мережі адресами місцевих "виборчкомів". Що ж, з нетерпінням чекаємо на продовження цього захопливого серіалу", – резюмує експерт.