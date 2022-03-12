Горожане четко дают понять врагу, что Мелитополь – это Украина. А российским захватчикам пора отправиться вслед за русским военным кораблем.

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Как Мелитополь противостоит рашистам

11 марта оккупанты похитили городского главу Мелитополя, который отказался им повиноваться. Ивана Федорова взяли в плен прямо посреди бела дня. Но и это не запугало несокрушимых жителей: уже 12 марта они вышли на митинг против рашистов, требуя немедленно освободить главу города.

И даже в такой трудной ситуации – без мэра и под оккупацией – мелитопольцы не только продолжают борьбу, но еще и сохраняют чувство юмора. На новом видео, которое опубликовал спикер Одесской ОГА Сергей Братчук, жители города "троллят" захватчиков.

Пока те спешно убегают, запрыгивая в свою технику, отважные мелитопольцы указывают им направление движения. "Русский корабль, иди н**уй!" – скандируют люди. Они также посылают захватчиков домой.

Смотрите внимательно, Bayraktar летит,

– "подколол" житель города оккупантов.

Мы же надеемся, что Bayraktar их действительно найдет как можно скорее.

Как Мелитополь встречает "освободителей": смотрите видео

Тем временем Владимир Зеленский поговорил с лидерами трех стран и попросил их помочь вызволить мэра Мелитополя Ивана Федорова из плена. Те должны поговорить с Путиным.

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