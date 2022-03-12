Містяни чітко дають зрозуміти ворогу, що Мелітополь – це Україна. А російським загарбникам пора відправитися вслід за російським військовим кораблем.

До теми Окупанти повинні бачити, що вони чужі, – Зеленський про масштабні мітинги в Мелітополі

Як Мелітополь протистоїть рашистам

11 березня окупанти викрали міського голову Мелітополя, який відмовився їм коритись. Івана Федорова взяли у полон просто посеред білого дня. Але й це не залякало незламних мешканців: уже 12 березня вони вийшли на мітинг проти рашистів, вимагаючи негайно звільнити очільника міста.

І навіть у такій скрутній ситуації – без мера та під окупацією – мелітопольці не лише продовжують боротьбу, а ще й зберігають почуття гумору. На новому відео, яке опублікував речник Одеської ОВА Сергій Братчук, жителі міста "тролять" загарбників.

Поки ті поспіхом тікають, застрибуючи у свою техніку, відважні мелітопольці вказують їм напрямок руху. "Русский корабль, иди н**уй!" – скандують люди. Вони також посилають загарбників додому.

Дивіться уважно, Bayraktar летить,

– "підколов" житель міста окупантів.

Ми ж сподіваємось, що Bayraktar їх справді знайде якомога швидше.

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Тим часом Володимир Зеленський поговорив з лідерами трьох країн та попросив їх допомогти визволити мера Мелітополя Івана Федорова із полону. Ті тепер мають поговорити із Путіним.

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