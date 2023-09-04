Ролик с результативной работой беспилотника Bayraktar TB2 выложил в сети глава Офиса Президента Андрей Ермак. На видео можно увидеть, как российская техника превращается в металлолом, попадая в статистику потерь врага.
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Bayraktar TB2 поразил точно в цель
В InformNapalm говорят, что это видео демонстрирует уничтожение техники врага на Южном направлении. В то же время точно не известно, какую именно машину удалось превратить в металлолом. Как бы то ни было, вспыхнула она очень эффектно.
Нам показывают в коротеньком ролике момент, когда Bayraktar TB2 сначала нацелился на свою "добычу". А спустя считанные секунды произошел мощный взрыв, а в небо поднялось пламя и разлетелись искры. Просто глаз не оторвать.
Bayraktar TB2 эффектно уничтожил технику врага: смотрите видео
И поскольку мы заговорили о потерях врага, то нелишне будет вспомнить актуальную статистику. В частности, потому, что она продолжает расти бешеными темпами.
Актуальные потери врага
- За минувшие сутки на тот свет удалось отправить 460 оккупантов. Если говорить о цифрах с самого начала полномасштабного вторжения, то они впечатляют. Вместе с Кобзоном "пирамидки составляют" 265 120 бойцов российского войска.
- А теперь перейдем к технике. В металлолом за это время превратили 4 480 танков, 8 663 боевых бронированных машин, 5 611 артиллерийских систем, 741 РСЗО, 503 средства ПВО.
- Кроме того, российское войско не досчитается 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 481 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 447 крылатых ракет, 19 судов, 8 149 автомобилей и автоцистерн и 847 единиц спецтехники.
- Собственно, за минувшие сутки у врага стало на 4 танка, 14 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 1 средство ПВО, 37 БПЛА, 1 судно, 47 автомобилей и автоцистерн, а также 6 единиц специальной техники меньше.
- И, как мы уже сказали, эти цифры растут с каждым днем. Враг будет нести потери до тех пор, пока не покинет Украину.