Ролик з результативною роботою безпілотника Bayraktar TB2 виклав у мережі глава Офісу Президента Андрій Єрмак. На відео можна побачити, як російська техніка перетворюється на брухт, потрапляючи до статистики втрат ворога.

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Bayraktar TB2 влучив точно у ціль

В InformNapalm кажуть, що це відео демонструє знищення техніки ворога на Південному напрямку. Водночас достеменно не відомо, яку саме машину вдалося перетворити на брухт. Хай там як, спалахнула вона дуже ефектно.

Нам показують у коротенькому ролику момент, коли Bayraktar TB2 спочатку націлився на свою "здобич". А через лічені секунди стався потужний вибух, а в небо здійнялося полум'я та розлетілися іскри. Просто очей не відірвати.

Bayraktar TB2 ефектно знищив техніку ворога: дивіться відео

Й оскільки ми заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде пригадати актуальну статистику. Зокрема тому, що вона продовжує рости шаленими темпами.

Актуальні втрати ворога