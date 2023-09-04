Якщо ж говорити про втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення, то вони вражають ще більше. З 24 лютого 2022 року на той світ відправили 265 120 бійців так званої "другої армії світу". Звернімо увагу, що реальні цифри можуть бути більшими, адже складно підрахувати усіх ліквідованих загарбників у зонах ведення активних бойових дій.

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Втрати ворога у техніці

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення ворог зазнав не лише колосальних втрат у живій силі. В окупантів також стало значно менше техніки. На брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, а також артилерійських систем. Також знищили кілька сотень літаків і гелікоптерів. Найдорожчою втратою окупантів став крейсер "Москва", який продовжує лежати на дні Чорного моря.

танків – 4 480;

бойових броньованих машин – 8 663;

артилерійських систем – 5 611;

РСЗВ – 741;

засоби ППО – 503;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 481;

крилаті ракети – 1 447;

кораблі /катери – 19;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 149;

спеціальна техніка – 847.



Актуальні втрати ворога станом на 4 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зауважимо, що у ранковому зведенні Генштабу зазначили, що за минулу добу авіація сил оборони завдала 9 ударів по районах скупчення живої сили, озброєння та техніки ворога. Ще 5 припали на зенітно-ракетні комплекси окупантів.

Також результативно виконували свою роботу підрозділи ракетних і артилерійських військ. Вони уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, а також 1 зенітно-ракетний комплекс загарбників.