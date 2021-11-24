Приложение может найти 11 видов рисков. Можно узнать о связи служащего с компаниями, в каких тендерах он соперничал, место работы.
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Также можно проверить близких лиц, работающих в одном учреждении с этим должностным лицом. Кроме того, есть возможность проверить, не получал ли чиновник взяток.
Возможные конфликты интересов станут видимыми
Глава НАПК Александр Новиков отметил, что в приложении можно будет найти Президента Украины и возможные потенциальные конфликты интересов, связанные с его деятельностью, главу НАПК, генерального прокурора или руководителя НАБУ.
Это уникальный инструмент, потому что мы делаем публичной информацию о возможных конфликтах интересов в деятельности каждого высокопоставленного чиновника, каждого депутата местного совета, каждого чиновника любого органа государственной власти и органа местного самоуправления.
Для кого будет полезно приложение
Воспользоваться информацией приложения сможет Нацполиция, расследователи коррупционных преступлений, журналисты и общественные деятели. В настоящее время база данных портала охватывает 6 миллионов человек, 1,5 миллиона компаний и более 600 тысяч рисков.
В приложении есть 1 миллион человек, которые задекларировали свое имущество, и 5 миллионов, которые причастны к ним.
Идеей готовы поделиться с другими странами, уполномоченными институтами и органами, осуществляющими предотвращение коррупции. Мы открыты и этот портал тоже будет открыт, потому что это наша основная цель,
– подчеркнул Сергей Миткалик, глава правления ОО "Антикоррупционный штаб".
Приложение "Скрытые интересы": что известно
- Миткалик рассказал, что стоимость создания портала – 535 тысяч гривен, которые предоставил проект международной технической помощи USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и международный фонд "Возрождение".
- Приложение должно помочь украинцам отслеживать возможные конфликты интересов у чиновников.
- Портал будет анализировать не только конкретные лица, но и документы.