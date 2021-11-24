Додаток має змогу знайти 11 видів ризиків. Можна дізнатися зв'язки службовця з компаніями, у яких тендерах він змагався, місце праці.

До теми НАЗК знайшло порушення в декларації міністра освіти Шкарлета

Також можна перевірити близьких осіб, які працюють в одній установі з цим посадовцем. Крім того, є можливість перевірити, чи не отримував чиновник хабарів.

Можливі конфлікти інтересів стануть видимими

Голова НАЗК Олександр Новіков зазначив, що у додатку можна буде знайти Президента України й можливі потенційні конфлікти інтересів, пов'язані з його діяльністю, голову НАЗК, генерального прокурора чи керівника НАБУ.

Це унікальний інструмент, тому що ми робимо публічною інформацію про можливі конфлікти інтересів у діяльності кожного високопосадовця, кожного депутата місцевої ради, кожного чиновника будь-якого органу державної влади та органу місцевого самоврядування. Олександр Новіков Голова НАЗК

Для кого буде корисним застосунок

Користуватися інформацією додатка зможе Нацполіція, розслідувачі корупційних злочинів, журналісти та громадські діячі. Наразі база даних порталу охоплює 6 мільйонів осіб, 1,5 мільйони компаній і понад 600 тисяч ризиків.

У застосунку є 1 мільйон людей, які задекларували своє майно, та 5 мільйонів, які є дотичними до них.

Ідеєю готові поділитися з іншими країнами, уповноваженими інституціями та органами, які здійснюють запобігання корупції. Ми відкриті й цей портал теж буде відкритий, бо це наша основна мета,

– підкреслив Сергій Миткалик, голова правління ГО "Антикорупційний штаб".

Застосунок "Приховані інтереси": що відомо