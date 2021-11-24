Додаток має змогу знайти 11 видів ризиків. Можна дізнатися зв'язки службовця з компаніями, у яких тендерах він змагався, місце праці.
До теми НАЗК знайшло порушення в декларації міністра освіти Шкарлета
Також можна перевірити близьких осіб, які працюють в одній установі з цим посадовцем. Крім того, є можливість перевірити, чи не отримував чиновник хабарів.
Можливі конфлікти інтересів стануть видимими
Голова НАЗК Олександр Новіков зазначив, що у додатку можна буде знайти Президента України й можливі потенційні конфлікти інтересів, пов'язані з його діяльністю, голову НАЗК, генерального прокурора чи керівника НАБУ.
Це унікальний інструмент, тому що ми робимо публічною інформацію про можливі конфлікти інтересів у діяльності кожного високопосадовця, кожного депутата місцевої ради, кожного чиновника будь-якого органу державної влади та органу місцевого самоврядування.
Для кого буде корисним застосунок
Користуватися інформацією додатка зможе Нацполіція, розслідувачі корупційних злочинів, журналісти та громадські діячі. Наразі база даних порталу охоплює 6 мільйонів осіб, 1,5 мільйони компаній і понад 600 тисяч ризиків.
У застосунку є 1 мільйон людей, які задекларували своє майно, та 5 мільйонів, які є дотичними до них.
Ідеєю готові поділитися з іншими країнами, уповноваженими інституціями та органами, які здійснюють запобігання корупції. Ми відкриті й цей портал теж буде відкритий, бо це наша основна мета,
– підкреслив Сергій Миткалик, голова правління ГО "Антикорупційний штаб".
Застосунок "Приховані інтереси": що відомо
- Миткалик розповів, що вартість створення порталу – 535 тисяч гривень, які надав проєкт міжнародної технічної допомоги USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" та міжнародний фонд "Відродження".
- Додаток має допомогти українцям відстежувати можливі конфлікти інтересів у посадовців.
- Портал аналізуватиме не лише конкретних осіб, а й документи.