Временное родильное отделение обустроено на базе государственного роддома № 5 в Киеве. "Лелека" привлекла к работе своих сотрудников и перевезла оборудование из обстрелянного здания, которое расположено в Пуще-Водице.

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Родильный дом ждет здесь своих пациенток и новых рожениц, которые находятся в Киеве или имеют возможность добраться до учреждения.

Отметим, что с первого дня войны "Лелека" оказалась в эпицентре боевых действий. Команда специалистов роддома, несмотря на привычную работу с беременными и роженицами, сразу начала оказывать помощь и раненым. Однако российские нелюди целенаправленно обстреливали здание медучреждения, что ставило под угрозу жизнь и здоровье всех присутствующих в нем. Поэтому 9 марта "Лелека" вынуждена была эвакуировать пациентов и персонал, а также временно приостановить прием.

Никто, и "Лелека" также, не ожидал, что Россия все-таки пойдет полномасштабной войной на Украину. Еще больше мы не ожидали, что эта орда возьмет за цель больницы и родильные дома, и наше заведение подвергнется обстрелам и ракетным ударам, что приведет к вынужденной эвакуации и приостановке работы. Так, война принесла хаос и ужас в жизнь каждого. Однако мы не опускаем руки – мы работаем и делаем все возможное ради помощи нашим пациентам,

– сказали в "Лелеке".

К сожалению, из-за причиненных разрушений зданию роддома, безопасный прием пациентов здесь пока что невозможен. Но несмотря на сложную ситуацию, в "Лелеке" надеются, что уже вскоре смогут возобновить прием в заведении в Пуще-Водице.

Искренне верим, что совсем скоро воцарится мир и "Лелека" снова наполнится милыми и добрыми звуками, среди которых самые популярные – первый крик наших маленьких младенцев-аистят,

– с оптимизмом отметили в "Лелеке".

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