Тимчасове пологове відділення облаштоване на базі державного пологового будинку №5 у Києві. "Лелека" залучила до роботи своїх співробітників та перевезла обладнання з обстріляної будівлі, що розташована у Пущі-Водиці.

До теми На Пущі-Водиці під Києвом нічого військового нема, – КМДА

Пологовий будинок чекає тут на своїх пацієнток та нових породіль, які знаходяться у Києві або мають можливість добратися до закладу.

Зазначимо, що з першого дня війни "Лелека" опинилася в епіцентрі бойових дій. Команда спеціалістів пологового будинку, попри звичну роботу з вагітними та породіллями, відразу почала надавати допомогу й пораненим. Проте російські нелюди цілеспрямовано обстрілювали будівлю медзакладу, що ставило під загрозу життя та здоров’я усіх присутніх в ньому. Тому 9 березня "Лелека" вимушена була евакуювати пацієнтів і персонал та тимчасово призупинити прийом.

Ніхто, і "Лелека" також, не очікував, що Росія все-таки піде повномасштабною війною на Україну. Ще більше ми не очікували, що ця орда візьме за ціль лікарні та пологові будинки, і наш заклад зазнає обстрілів та ракетних ударів, що призведе до вимушеної евакуації та призупинення роботи. Так, війна принесла хаос та жах в життя кожного. Проте ми не опускаємо руки – ми працюємо та робимо все можливе задля допомоги нашим пацієнтам, – сказали в "Лелеці".

На жаль, через спричинені руйнування будівлі пологового будинку, безпечний прийом пацієнтів тут поки що неможливий. Та попри складну ситуацію, у "Лелеці" сподіваються, що вже незабаром зможуть відновити прийом у закладі у Пущі-Водиці.

Щиро віримо, що зовсім скоро запанує мир і "Лелека" знову наповниться милими та добрими звуками, серед яких найбажаніші – перший крик наших маленьких немовляток-лелечат,

– з оптимізмом зазначили в "Лелеці".

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