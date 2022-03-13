Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. По его словам, оккупанты придумывают все новые и новые мнимые "военные объекты", по которым нужно наносить удары.

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Поворозник: Соврут, что там был "Азов"

Как отметил заместитель киевского мэра, в киевской местности Пуща-Водица разрушили 2 здания. Попадание вероятнее всего было мин.

Сейчас там есть госпиталь для ветеранов. Там больше никогда ничего не было,

– заверил он.

Поворозник спрогнозировал, что в российском МИД солгут, что там точно был полк "Азов" или объединение "Правого сектора", хотя на самом деле это санаторно-курортная зона, где есть детские санатории и даже роддом. "Больше ничего там нет", – добавил он.