В Офисе генпрокурора отреагировали на залог для беглого нардепа Жеваго

На днях во Франции суд отпустил под залог беглого украинского олигарха Константина Жеваго. В Офисе генпрокурора уже отреагировали на это, отметив, что тщательно сотрудничают с французскими органами правопорядка по экстрадиции бывшего народного депутата.

Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что Жеваго не просто выпустили под залог, но и возложили на него ряд обязательств.

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Эти обязательства, по словам Костина, достаточно широки и дают основания считать, что французские коллеги обеспечат участие этого лица в следующем заседании.

Со своей стороны Офис генерального прокурора предоставил французским коллегам все необходимые документы для экстрадиции бывшего народного депутата в Украину для привлечения к уголовной ответственности. Органы правопорядка двух стран продолжают тесное сотрудничество для успешного решения этого вопроса.

Мы будем бороться за экстрадицию всех, кого подозревают в преступлениях против Украины и украинцев. Наша цель – неотвратимость наказания,

– подчеркнул генеральный прокурор.

Что этому предшествовало

5 января французский суд принял решение о взятии беглого украинского олигарха Константина Жеваго, задержанного 27 декабря 2022 года на территории Франции, под судебное наблюдение.

Суд определил залог в размере одного миллиона евро и обязанности, которые будут возложены на человека в случае его уплаты. Этот список обязательств включает:

необходимость сдать паспорта,

не покидать территорию метрополии,

три раза в неделю являться в полицию и другие.

В чем обвиняют беглого олигарха

Бизнесмена подозревают в создании механизма растраты в 113 миллионов долларов США. На имущество бизнесмена и связанных с ним юридических лиц наложили арест.

Кстати, в октябре 2020 года арестованные активы Жеваго стоимостью более 300 миллионов гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами.