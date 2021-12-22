Особенно такая линия внешней политики стала заметна после катастрофы в Кабуле. Такое мнение озвучил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.
К теме Уничтожение Украины будет означать, что США уйдут из мировой истории, – Пионтковский
"Весь мир наблюдал позорное бегство США. Это сильно вдохновило диктаторов мира", – подчеркнул Пионтковский.
Бегство США из Афганистана
Речь идет прежде всего о главе Китая Си Цзиньпине и лидере Кремля Владимире Путине.
По словам российского публициста, с точки зрения восприятия США в мире провал операции в Афганистане – это огромная катастрофа. Хотя с военно-стратегической точки зрения ничего серьезного не произошло.
Вывели тысячу военных из совершенно безнадежных районов, где воюют между собой разные группы террористов,
– объяснил Пионтковский.
Пионтковский об отношениях России, США и Китая: смотрите видео
Выход американцев из Афганистана: коротко
- Президент США Джо Байден в мае 2021 года заявил, что полностью выведет американские войска из Афганистана к 20-летию трагедии в Нью-Йорке.
- Сразу после этого талибы начали активно захватывать новые территории и уже 15 августа покорили столицу – Кабул. В вооруженных столкновениях погибли сотни мирных жителей.
- Люди массово пытались покинуть страну с американскими военными и в отчаянии цеплялись за шасси самолетов.