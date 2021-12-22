Особенно такая линия внешней политики стала заметна после катастрофы в Кабуле. Такое мнение озвучил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

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"Весь мир наблюдал позорное бегство США. Это сильно вдохновило диктаторов мира", – подчеркнул Пионтковский.

Бегство США из Афганистана

Речь идет прежде всего о главе Китая Си Цзиньпине и лидере Кремля Владимире Путине.

По словам российского публициста, с точки зрения восприятия США в мире провал операции в Афганистане – это огромная катастрофа. Хотя с военно-стратегической точки зрения ничего серьезного не произошло.

Вывели тысячу военных из совершенно безнадежных районов, где воюют между собой разные группы террористов,

– объяснил Пионтковский.

Пионтковский об отношениях России, США и Китая: смотрите видео

Выход американцев из Афганистана: коротко