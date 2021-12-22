Такое мнение озвучил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала. Прежде всего речь идет о том, какое впечатление США произведут своими действиями на Китай и жителей тихоокеанского региона.

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"Позволить уничтожить Украину будет означать для США уход из мировой истории", – отметил Пионтковский.

Защита от Китая

По словам российского публициста, если американцы "сдадут" Украину, то через несколько дней после этого Китай захватит Тайвань. Большому количеству стран Тихоокеанского региона грозит китайская экспансия.

Среди американского истеблишмента распространены мнения о том, что в случае поражения Украины провалятся все планы США по противостоянию Китаю. Сейчас же коалиция формируется вполне успешно:

это и так называемая "четверка" – Индия, Япония, Австралия, США;

и AUKUS, куда входят США, Великобритания и Австралия.

Справка. Трехсторонний оборонный пакт AUKUS образовали 15 сентября 2021 года для увеличения военного присутствия Запада в Тихоокеанском регионе.

"Все они упадут сразу. Останется только Япония, которая заведет ядерное оружие для защиты", – подчеркнул Пионтковский.

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