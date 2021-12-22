Таку думку озвучив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу. Насамперед мовиться про те, яке враження США справлять своїми діями на Китай та жителів Тихоокеанського регіону.

До теми Китайці отримають приз – Тайвань або Сибір, – Піонтковський про крах режиму Путіна

"Дозволити знищити Україну означатиме для США вихід зі світової історії", – зазначив Піонтковський.

Захист від Китаю

За словами російського публіциста, якщо американці "здадуть" Україну, то за кілька днів після цього Китай захопить Тайвань. Великій кількості країн Тихоокеанського регіону загрожує китайська експансія.

Серед американського істеблішменту поширені думки про те, що в разі поразки України, проваляться усі плани США щодо протистояння Китаю. Зараз же коаліція формується цілком успішно:

це і так звана "Четвірка" – Індія, Японія, Австралія, США;

і AUKUS, куди входять США, Велика Британія та Австралія.

Довідка. Тристоронній оборонний пакт AUKUS утворили 15 вересня 2021 року для збільшення військової присутності Заходу в Тихоокеанському регіоні.

"Всі вони впадуть одразу. Залишиться лише Японія, яка заведе ядерну зброю для захисту", – наголосив Піонтковський.

Піонтковський - про потребу захистити Україну: дивіться відео

Протистояння США та Китаю: останні новини