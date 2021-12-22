Особливо така лінія зовнішньої політики стала помітною після катастрофи в Кабулі. Таку думку озвучив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

До теми Знищення України означатиме, що США підуть зі світової історії, – Піонтковський

"Увесь світ спостерігав ганебну втечу США. Це сильно надихнуло диктаторів світу " , – наголосив Піонтковський.

Втеча США з Афганістану

Мовиться насамперед про голову Китаю Сі Цзіньпіна й лідера Кремля Володимира Путіна.

За словами російського публіциста, з погляду сприйняття США в світі, провал операції в Афганістані – це величезна катастрофа. Хоч з воєнно-стратегічного погляду нічого серйозного не відбулося.

Вивели тисячу військових з цілком безнадійних районів, де воюють між собою різні групи терористів,

– пояснив Піонтковський.

Піонтковський про відносини Росії, США та Китаю: дивіться відео

Вихід американців з Афганістану: коротко