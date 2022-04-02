В Центре противодействия дезинформации при СНБО проанализировали, как изменилась риторика России на примере фейковых карт "продвижения" оккупантов по территории Украины.

По теме Россия распространяет фейк об отказе Украины придерживаться Женевской конвенции: реакция МИД

Оккупанты назвали собственное бегство прогрессом

По данным ЦПД, на карте за 19 марта враг отметил Черниговщину, Сумщину и Херсонщину как полностью подконтрольные оккупантам. Территории еще 12 областей промаркированы как те, на которые активно надвигается армия России.

Уже 1 апреля ни одна область Украины на карте не обозначена как подконтрольная агрессору. Анализ двух карт доказывает, что российская армия "убегает" из Украины.

В этот же день министр обороны страны-агрессора отчитался о якобы прогрессе "спецоперации", подчеркнув, что российские оккупанты продвинулись на 8 километров за день. Однако направление он не уточнил.



Карты "продвижения" оккупантов 19 марта и 1 апреля по территории Украины / Фото из телеграма ЦПД

Как отметили в Центре противодействия дезинформации, российские СМИ продолжают распространять тезис "руководство знает, что делает", а россияне не вправе обесценивать "подвиги" своей армии.

Уже даже рупоры Кремля не знают, как подать поражение в "не войне" с Украиной как "победу". Все больше российских звезд отказываются поддерживать "вторую армию мира",

– добавили в ЦПД.

В то же время, над улучшением состояния деморализованных оккупантов работают артисты из Бурятии.

К теме – оккупанты смеются над планами Путина провести "парад победы" 9 мая: смотрите видео