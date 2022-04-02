У Центрі протидії дезінформації при РНБО проаналізували, як змінилась риторика Росії на прикладі фейкових мап "просування" окупантів територією України.

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Окупанти назвали власну втечу прогресом

За даними ЦПД, на мапі за 19 березня ворог помітив Чернігівщину, Сумщину та Херсонщину як цілковито підконтрольні окупантам. Території ще 12 областей промарковані як такі, куди активно насувається армія Росії.

Вже 1 квітня жодна область України на мапі не позначена як підконтрольна агресору. Аналіз двох карт доводить, що російська армія "тікає" з України.

Цього ж дня міністр оборони країни-агресорки відзвітував про начебто прогрес "спецоперації", наголосивши, що російські окупанти просунулися на 8 кілометрів за день. Однак напрямок він не уточнив.



Мапи "просування" окупантів 19 березня та 1 квітня територією України / Фото з телеграму ЦПД

Як зауважили у Центрі протидії дезінформації, російські ЗМІ продовжують поширювати тезу "керівництво знає, що робить", а росіяни не мають права знецінювати "подвиги" своєї армії.

Вже навіть рупори Кремля не знають, як подати поразку у "не війні" з Україною як "перемогу". Дедалі більше російських зірок відмовляються підтримувати "другу армію світу",

– додали у ЦПД.

Водночас над покращенням стану деморалізованих окупантів працюють артисти з Бурятії.

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