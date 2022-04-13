Глава Министерства внутренних дел заявил, то что он увидел на ЧАЭС свидетельствует только об одном – враг оттуда убегал, а не делал "добрый жест".

Стоит внимания Изоляция и паранойя: Макрон назвал возможные причины Путина напасть на Украину

Монастырский о ЧАЭС после освобождения от россиян

Глава МВД заявил, что оккупанты оставили на ЧАЭС сожженную технику, боеприпасы и свои вещи. Монастырский также добавил, что российские военные воровали все, что видели, отступая. По его словам, речь идет о вещах от запчастей, до посуды и приборов.

Министр добавил, что и российские военные, и все, что они награбили, и их техника – это мобильные источники излучения радиации. По оценкам специалистов, все россияне, рывшие окопы в Чернобыле проживут не больше года.

Монастырский сообщил, что в настоящее время ЧАЭС контролируют бойцы Нацгвардии Украины. В то время как правоохранители проводят работу по фиксации преступлений оккупантов, а ГСЧС Украины спасатели и пиротехники обследуют и разминируют территорию.