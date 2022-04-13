Очільник Міністерства внутрішніх справ заявив, що він побачив на ЧАЕС свідчить лише про одне – ворог звідти втікав, а не робив "добрий жест".

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Монастирський про ЧАЕС після звільнення від росіян

Глава МВС заявив, що окупанти залишили на ЧАЕС спалену техніку, боєприпаси й свої речі. Монастирський також додав, що російські військові крали з все що бачили, відступаючи. За його словами, йдеться про речі від запчастин, посуду та приладів.

Міністр додав, що і російські військові, і все що вони награбували, і їхня техніка – це мобільні джерела випромінювання радіації. За оцінками фахівців, всі росіяни, які рили окопи в Чорнобилі проживуть не більше ніж рік.

Монастирський повідомив, що наразі ЧАЕС контролюють бійці Нацгвардії України. Тоді як правоохоронці проводять роботу з фіксації злочинів окупантів, а ДСНС України рятувальники та піротехніки обстежують та розміновують територію.

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