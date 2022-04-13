На думку лідера Франції, рішення Путіна напасти на Україну продиктоване параноєю та образою на Захід. Макрон також додав, що пандемія коронавірусу посилила відчуття ізоляції у Путіна.

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Макрон про переговори з Путіним

Він опинився у Сочі, замкнувся там на місяці, менше контактував з іншим людьми,

– пояснив Макрон.

Президент Франції вважає, що Путін не військові дії та прагне отримати перемогу на полі бою до 9 травня. Нагадаємо, цього дня у Росії святкують День перемоги у Другій світовій війні.

Еммануель Макрон також підкреслив, що він продовжить проводити переговори з Путіним. Його мета – попередити президента Росії про небезпеку підтримання циклу насильства.

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