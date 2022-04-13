По мнению лидера Франции, решение Путина напасть на Украину продиктовано паранойей и обидой на Запад. Макрон также добавил, что пандемия коронавируса усилила ощущение изоляции у Путина.

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Макрон о переговорах с Путиным

Он оказался в Сочи, заперся там на луне, меньше контактировал с другим людьми,

– пояснил Макрон.

Президент Франции считает, что Путин не хочет одержать победу на поле боя до 9 мая. Напомним, в этот день в России празднуют День Победы во Второй мировой войне.

Эммануэль Макрон также подчеркнул, что он продолжит проводить переговоры с Путиным. Его цель – предупредить президента России об опасности поддержания цикла насилия.

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