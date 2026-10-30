Одесский бизнесмен, мог укрывать бывшего генерального прокурора Кравченко в Вене, – СМИ

Кроме того, он мог быть одним из участников атаки на НАБУ и САП летом 2025 года. Об этом пишет "Украинская правда".

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Что известно о причастности Галантерника?

Источники издания в политических и деловых кругах называют Владимира Галантерника человеком, близким к Руслану Кравченко. Сам одесский предприниматель уже длительное время скрывается за границей из-за подозрения в нанесении масштабного ущерба общине Одессы.

Собеседники в антикоррупционных органах также не исключают причастности фигуранта расследований НАБУ и САП к непубличной атаке на эти ведомства в июле 2025 года. По информации правоохранителей, он мог давать показания против антикоррупционеров, в частности в деле в отношении депутата Федора Христенко, который был одним из фигурантов атаки на НАБУ и САП летом прошлого года.

Также журналисты подозревают, что именно окружение Галантерника могло предоставить австрийским правоохранителям ложную информацию об их деятельности. После прибытия расследователей в дом в Вене, где мог проживать Кравченко, австрийская полиция получила обращение от предполагаемых сотрудников бизнесмена.

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Из материалов следствия, имеющихся в распоряжении нашей редакции, можно сделать вывод, что показания против нашей съемочной группы и съемочной группы "Украинской правды" могли дать именно представители персонала того самого Галантерника: помощница руководителя объекта недвижимости и, вероятно, водитель самого Галантерника– сообщил журналист Михаил Ткач.

Один из свидетелей пожаловался полиции на слежку, умолчав о том, что подвез в центр города мужчину, похожего на бизнесмена. Другой свидетель заявил правоохранителям о съемке из автомобиля расследователей и указал на внешнее сходство оператора с разыскиваемыми лицами.

В ходе проверки через Центральный реестр мест проживания австрийские следователи подтвердили, что разыскиваемый украинский чиновник официально зарегистрирован по указанному адресу.

Запрос в ZMR показал, что искомое лицо там зарегистрировано. По словам звонившего, рассказы в целом совпадают и вполне достоверны. Приказ о немедленном освобождении из-под стражи– указано в служебных записях прокурора.

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Австрийская спецслужба еще в середине сентября взяла украинца под охрану из-за угрозы его безопасности. По предположению расследователей, этим лицом был именно бывший руководитель Офиса генпрокурора.

Позже сам экс-чиновник обвинил антикоррупционные органы в попытке организовать силовые действия против него в Вене по распоряжению Офиса президента. В НАБУ отвергли эти утверждения, объяснив их намерением обеспечить убежище в другом государстве.

Напомним, что 8 октября австрийские правоохранители задержали журналистов УП Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко возле дома экс-генпрокурора в Вене. После выяснения обстоятельств редакционного задания и проверки подозрения в шпионаже были полностью опровергнуты.

Напомним, что Руслан Кравченко сбежал из Украины 14 сентября по собственному приказу о командировке в Париж на мероприятие ПАСЕ. Он не принимал участия в слушаниях и не вернулся к исполнению обязанностей по окончании срока поездки.