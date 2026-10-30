Одеський бізнесмен міг прихистити ексгенпрокурора Кравченка у Відні, – ЗМІ

Також він міг бути одним з учасників атаки на НАБУ та САП влітку 2025 року. Про це пише "Українська правда".

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Що відомо про причетність Галантерника?

Джерела видання у політичних і бізнесових колах називають Володимира Галантерника близькою до Руслана Кравченка людиною. Сам одеський підприємець уже тривалий час переховується за кордоном через підозру у завданні масштабних збитків громаді Одеси.

Співрозмовники в антикорупційних органах також не виключають причетності фігуранта розслідувань НАБУ і САП до непублічної атаки на ці відомства в липні 2025 року. За інформацією правоохоронців, він міг свідчити проти антикорупціонерів, зокрема у провадженні щодо депутата Федора Христенка, який був одним з фігурантів атаки на НАБУ та САП влітку минулого рроку.

Також журналісти підозрюють, що саме оточення Галантерника могло надати австрійським правоохоронцям неправдиву інформацію про їхню діяльність. Після прибуття розслідувачів до будинку у Відні, де міг мешкати Кравченко, австрійська поліція отримала звернення від імовірних працівників бізнесмена.

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З матеріалів слідства, які є в розпорядженні нашої редакції, можна зробити висновки, що покази на нашу знімальну групу, знімальну групу "Української правди", могли дати саме представники персоналу того самого Галантерника: помічниця керівника об'єкта нерухомості і, ймовірно, водій самого Галантерника– повідомив журналіст Михайло Ткач.

Один зі свідків поскаржився поліції на стеження, замовчавши, що підвіз до центру міста чоловіка, схожого на бізнесмена. Інший свідок заявив правоохоронцям про зйомку з авто розслідувачів та вказав на зовнішню схожість оператора з розшукуваними особами.

Під час перевірки через Центральний реєстр місць проживання австрійські слідчі підтвердили, що розшукуваний український посадовець офіційно зареєстрований за вказаною адресою.

Запит до ZMR показав, що цільова особа там зареєстрована. За словами того, хто телефонував, розповіді загалом збігаються і цілком достовірні. Наказ про негайне звільнення з-під варти– зазначено у службових записах прокурора.

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Австрійська спецслужба ще в середині вересня взяла під охорону українця через загрозу його безпеці. За припущенням розслідувачів, цією особою був саме колишній керівник Офісу генпрокурора.

Пізніше сам експосадовець звинуватив антикорупційні органи у спробі організувати силові дії проти нього у Відні за розпорядженням Офісу президента. У НАБУ відкинули ці твердження, пояснивши їх наміром забезпечити притулок в іншій державі.

Нагадаємо, що 8 жовтня австрійські правоохоронці затримали журналістів УП Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка біля будинку ексгенпрокурора у Відні. Після з'ясування обставин редакційного завдання та перевірки підозри у шпигунстві були повністю спростовані.

Нагадаємо, що Руслан Кравченко втік з України 14 вересня за власним наказом про відрядження до Парижа на захід ПАРЄ. Він не брав участі у слуханнях і не повернувся до виконання обов'язків після закінчення терміну поїздки.