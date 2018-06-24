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Бегунка предстанет перед судом за незаконное пересечение границы Канады и США

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Бегунка предстанет перед судом за незаконное пересечение границы Канады и США
Бегунка предстанет перед судом за незаконное пересечение границы Канады и США / differed.ru

Француженка Седелла Роман во время пробежки незаконно пересекла границу Канады и США и была задержана.

Об этом информировали BBC News.

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19-летняя гражданка Франции гостила у своей матери в канадской провинции Британская Колумбия. 21 мая она отправилась на пробежку. Через некоторое время она остановилась, чтобы сделать фотографии. В этот момент ее заметили два американских пограничника, которые задержали за пересечение границы штата Вашингтон.

Девушка отметила, что офицеры пограничной службы утверждали, что она незаконно пересекла границу. Она отвечала, что сделала это нечаянно. По мнению француженки, ей должны сделать предупреждение или, в худшем случае, оштрафовать. Однако Седелла Роман предстанет перед судом.

Теги: Новости США
Источник: 24 Канал
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