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Бігунка постане перед судом через незаконний перетин кордону Канади і США

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Бігунка постане перед судом через незаконний перетин кордону Канади і США
Бігунка постане перед судом через незаконний перетин кордону Канади і США / differed.ru

Француженка Седелла Роман під час пробіжки незаконно перетнула кордон Канади і США і була затримана.

Про це інформували BBC News.

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19-річна громадянка Франції гостювала у своєї матері в канадській провінції Британська Колумбія. 21 травня вона вирушила на пробіжку. Через деякий час вона зупинилася, щоб зробити фотографії. У цей момент її помітили два американських прикордонника, які затримали за перетин кордону штату Вашингтон.

Дівчина зазначил, що офіцери прикордонної служби стверджували, що вона незаконно перетнула кордон. Вона відповідала, що зробила це ненавмисно. На думку француженки, їй мали б зробити попередження або, в гіршому випадку, оштрафувати. Однак Седелла Роман постане перед судом.

Теги: Новини США
Джерело: 24 Канал
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