У США вантажний потяг зійшов з рейок: трапився масштабний витік нафти

В американському штаті Айова вантажний потяг зійшов з рейок. Він перевозив сиру нафту, через аварію стався масштабний витік речовини. У навколишні водойми та стічні води потрапило близько 5,5 тисяч барелів нафти.

Половину нафти, яка витекла, вдалося зібрати, передає AP.

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Зазначається, що аварія трапилася на південь від міста Дун. Із рейок зійшли 32 вагони, які перевозили нафту з Канади до американського штату Оклахома.

На знімках, зроблених на місці інциденту, видно масштаб забруднення навколишніх вод.

В американських ЗМІ повідомляють, що жителі розташованого вниз по течії міста Омаха у штаті Небраска, стурбовані станом води та ймовірними серйозними наслідками витоку нафти.

Train derailment by Doon, Iowa... what a disaster.... tankers full of oil spilling into flood waters.. pictures from @Jake_fabe pic.twitter.com/BU6yI6JYQI — Theo Bartman (@BartmanFarms) 22 июня 2018 г.