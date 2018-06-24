В США грузовой поезд сошел с рельсов: случилась масштабная утечка нефти

В американском штате Айова грузовой поезд сошел с рельсов. Он перевозил сырую нефть, из-за аварии произошла масштабная утечка вещества. В окружающие водоемы и сточные воды попало около 5,5 тысяч баррелей нефти.

Половину нефти, которая вытекла, удалось собрать, передает AP.

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Отмечается, что авария произошла к югу от города Дун. С рельсов сошли 32 вагона, которые перевозили нефть из Канады в американский штат Оклахома.

На снимках, сделанных на месте инцидента, видно масштаб загрязнения окружающих вод.

В американских СМИ сообщают, что жители расположенного вниз по течению города Омаха в штате Небраска, обеспокоены состоянием воды и вероятными серьезными последствиями утечки нефти.

Train derailment by Doon, Iowa... what a disaster.... tankers full of oil spilling into flood waters.. pictures from @Jake_fabe pic.twitter.com/BU6yI6JYQI — Theo Bartman (@BartmanFarms) 22 июня 2018 г.