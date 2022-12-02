В Гостомеле неизвестные срезали вместе с куском стены рисунок Бэнкси: их разыскали

В Гостомеле группа лиц вырезала из стены кусок, на котором находился рисунок всемирно известного уличного художника Бэнкси. Это произошло посреди дня, в обеденное время.

В Гостомеле неизвестные срезали вместе с куском стены рисунок Бенкси. Первым сообщил очевидец инцидента Сергей Жук на своей странице в фейсбуке.

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Очевидец рассказал, что видел

Сергей Жук написал: "Только что на наших глазах вандалы срезали известное произведение #banksy" и прикрепил соответствующее фото. На место происшествия приехали полицейские и задержали вандалов. По его словам, воры – "молодые обеспеченные люди".

"Хотели помочь": вандалов допрашивает полиция

Журналисту УНН в полиции Киевской области подтвердили, что Гостомели группа людей действительно украли кусок стены из граффити Бэнкси.

В полиции уточнили, что воров было 8. Их задержали по части 2 статьи 194 Уголовного Кодекса. Вандалы говорят, что хотели продать этот фрагмент стены, чтобы якобы на эти средства помочь ВСУ. Однако следователи проводят допросы, чтобы установить подлинный мотив поступка.

Мы будем еще допрашивать. Но задержанные заявили, что хотели, таким образом помочь Вооруженным Силам Украины. То есть хотели продать, а средства сбросить на ВСУ. Но причины еще выясняются, мера пресечения будет избираться после установления обстоятельств,

– рассказали в полиции.

Работы Бенкси в Украине.