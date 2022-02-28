Белая Церковь, Богуслав, Мироновка, Тараща – воздушная тревога

В Белой Церкве, Богуславе, Мироновке и Тараще раздается воздушная тревога.

Жителям этих городов следует немедленно перейти в ближайшее убежище. Это может спасти жизнь.

Внимание Воздушная тревога – в Виннице, Черновцах, Полтаве

Находитесь в укрытии, пока не услышите сирену о завершении тревоги или не получите официальное уведомление.

В ряде других городов Украины в ночь на 28 февраля тоже объявили воздушную тревогу.



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