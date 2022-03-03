Угрозу объявили на 09:05 3 марта. О воздушной тревоге в городах сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ, БОРИСПОЛЬ, ВАСИЛЬКОВ. ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА – угроза ракетного удара! Всем немедленно в укрытие!

– говорится в сообщении.

Как только люди услышат сирену, они должны немедленно уйти в укрытие. В то же время следует оперативно выключить газ, свет и все приборы.

Укрываться следует до следующего сигнала, что означает отбой тревоги.

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