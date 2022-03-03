Загрозу оголосили станом на 09:05 3 березня. Про повітряну тривогу в містах повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

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БІЛА ЦЕРКВА, БОРИСПІЛЬ, ВАСИЛЬКІВ. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА – загроза ракетного удару! Усім негайно в укриття!

– мовиться в повідомленні.

Як тільки люди почують сирену, вони мають негайно піти в укриття. Водночас слід оперативно вимкнути газ, світло та всі прилади.

Ховатися слід до наступного сигналу, що означатиме відбій тривоги.

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