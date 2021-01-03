В Беларуси собираются перейти на биометрические документы. В 2021 году ID-карту получат более 800 тысяч белорусов.

Сейчас в стране уже подготовили все для перехода, сообщает БЕЛТА.

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При получении ID-карты, люди автоматически получат электронную цифровую подпись с 10-летним сроком годности и личный е-кабинет. К слову, его нужно будет активизировать с ID-карты, ведь там будет информация об использовании кабинета.

Кроме того, в Беларуси хотят ввести биометрический паспорт для выезда за границу. В Министерстве внутренних дел страны заявили, что в течение года будут выдавать от 300 до 500 новых паспортов.

Что будет с бумажными паспортами

Бумажные паспорта будут оставаться действительными до конца срока их использования. Поэтому их не обязательно сразу менять.

В МВД отметили, что поскольку бумажные и биометрические документы будут действовать параллельно, никаких очередей не будет.

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