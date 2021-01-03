У Білорусі збираються перейти на біометричні документи. У 2021 році ID-картку отримають понад 800 тисяч білорусів.

Наразі в країні вже все для підготували для переходу, повідомляє БЕЛТА.

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При отриманні ID-карти, люди автоматично отримають електронний цифровий підпис з 10-річним терміном придатності та особистий е-кабінет. До слова, його потрібно буде активізувати з ID-карти, адже там буде інформація про використання кабінету.

Крім того, у Білорусі хочуть запровадити біометричний паспорт для виїзду за кордон. В міністерстві внутрішніх справ країни заявили, що протягом року видаватимуть від 300 до 500 нових паспортів.

Що буде з паперовими паспортами

Паперові паспорти залишатимуться дійсними до кінця терміну їх використання. Тому їх не обов'язково одразу змінювати.

У МВС зазначили, що оскільки паперові та біометричні документи діятимуть паралельно, ніяких черг не буде.

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