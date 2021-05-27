Что случилось с самолетом, который летел в Барселону
Польша 26 мая не пустила рейс в свое воздушное пространство, потому что дальше была Франция. Париж отменил разрешение на полеты "Белавиа" после экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска.
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Получив отказ в пересечении воздушного пространства Польши, рейс Минск – Барселона, на борту которого находились 54 пассажира, кружил над Брестской областью. Так экипаж хотел сбросить топливо для безопасной посадки в минском аэропорту.
В общем самолет 2 часа провел в небе наматывая круги. Пользователи соцсетей шутят, что теперь самолеты белорусской авиакомпании летают по-новому.
Люди предложили использовали эту спираль, как новый логотип "Белавиа". Ее уже нарисовали на футболках и эко-сумках.
Пользователи соцсетей решили изобразить новое воздушное пространство Беларуси. На картинке – границы государства, окруженные колючей проволокой, которая изолируют страну от остального мира.
Закрытие авиапространства Беларуси
- 23 мая в Минске нагло посадили пассажирский самолет Ryanair по маршруту Афины – Вильнюс. Белорусская власть сделала это для того, чтобы задержать основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
- Международное сообщество возмутилось таким действиям режима Лукашенко. Ряд стран мира запретил своим авиакомпаниям летать в Беларусь. Среди них есть и Украина. Теперь наши авиакомпании обходят воздушное пространство этой страны, а прямые рейсы в Минск – отменены.
- Кроме того, белорусским авиакомпаниям запретили летать на территорию Европейского Союза.