Что случилось с самолетом, который летел в Барселону

Польша 26 мая не пустила рейс в свое воздушное пространство, потому что дальше была Франция. Париж отменил разрешение на полеты "Белавиа" после экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска.

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Получив отказ в пересечении воздушного пространства Польши, рейс Минск – Барселона, на борту которого находились 54 пассажира, кружил над Брестской областью. Так экипаж хотел сбросить топливо для безопасной посадки в минском аэропорту.

В общем самолет 2 часа провел в небе наматывая круги. Пользователи соцсетей шутят, что теперь самолеты белорусской авиакомпании летают по-новому.

Люди предложили использовали эту спираль, как новый логотип "Белавиа". Ее уже нарисовали на футболках и эко-сумках.

Пользователи соцсетей решили изобразить новое воздушное пространство Беларуси. На картинке – границы государства, окруженные колючей проволокой, которая изолируют страну от остального мира.

Закрытие авиапространства Беларуси