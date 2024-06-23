Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко, отметив, что проверка носит внеплановый характер. Хотя в то же время в течение года такие "не предусмотренные" действия могут предусматриваться планами планирования генерального штаба вооруженных сил Беларуси.

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Какая цель у Лукашенко

По словам Латушко, цель Александра Лукашенко – сделать все, чтобы север Украины никогда не спал. Белорусский диктатор стремится создать напряжение вдоль белорусско-украинской границы. Логики таких действий на данный момент не прослеживается.

С одной стороны, нет стратегической потребности у России, чтобы такое нагнетание проходило на северную границу. С другой – у Лукашенко поставлена задача из Кремля делать это постоянно и перманентно.

Показывать, что там есть какие-то силы, ресурсы для потенциальной агрессии. Он выполняет задачи Кремля в соответствии с планами, но называют это "внеплановыми проверками". Видимо, так более вызывающе, угрожающе звучит в их понимании,

– отметил белорусский оппозиционер.

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Есть ли угроза наступления из Беларуси

В пятницу, 21 июня, на аэродром Мачулищи из России прилетело 11 российских вертолетов. Пока, по мнению Латушко, это выглядит как исключительно как показательное выступление, которое будет проходить 3 июля в день независимости, который празднует Лукашенко.

Как правило, в этих парадах участвуют вооруженные силы России. И маршируют, и летают, поэтому здесь нет ничего особенного. Только два разведывательных самолета Су-24 и четыре истребителя Су-30 расположены на аэродроме в Барановичах, а один штурмовик Су-25 – в городе Лида. Поэтому группировка военно-космических сил на территории Беларуси не представляет какой-то особой угрозы.

Была информация, что ракеты пролетели через воздушное пространство Беларуси в направлении Украины. То есть Лукашенко в очередной раз дает право использовать воздушное пространство Беларуси для нанесения ударов российскими силами по территории Украины,

– сказал Павел Латушко.

"Но пойти на то, чтобы прямо с территории Беларуси стартовали самолеты или вертолеты, а тем более российские войска, которых нет, допустим белорусские, которые бы зашли на территорию Украины, он этого не хочет. И не потому, что не хочет, потому что белорусский народ против этого. И он боится как-то сухопутной операции, воздушная пока также не просматривается", – констатировал он.