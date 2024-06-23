Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що перевірка має позаплановий характер. Хоча водночас протягом року такі "не передбачені" дії можуть передбачатися планами планування генерального штабу збройних сил Білорусі.

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Яка ціль у Лукашенка

За словами Латушка, мета Алєксандра Лукашенка – зробити усе, аби північ України ніколи не спала. Білоруський диктатор прагне створити напругу уздовж білорусько-українського кордону. Логіки таких дій натепер не простежується.

З одного боку, немає стратегічної потреби у Росії, щоб таке нагнітання проходило на північний кордон. З іншого – у Лукашенка поставлене завдання з Кремля робити це постійно та перманентно.

Показувати, що там є якісь сили, ресурси для потенційної агресії. Він виконує завдання Кремля відповідно до планів, але називають це "позаплановими перевірками". Мабуть, так більш зухвало, загрозливо звучить в їхньому розумінні,

– зазначив білоруський опозиціонер.

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Чи є загроза наступу з Білорусі

У п'ятницю, 21 червня, на аеродром Мачулищі з Росії прилетіло 11 російських вертольотів. Поки, на думку Латушка, це виглядає як винятково як показовий виступ, який проходитиме 3 липня у день незалежності, який святкує Лукашенко.

Як правило, у цих парадах беруть участь збройні сили Росії. І маршують, і літають, тому тут немає нічого особливого. Лише два розвідувальні літаки Су-24 та чотири винищувачі Су-30 розташовані на аеродромі в Барановичах, а один штурмовик Су-25 – у місті Ліда. Тому угруповання військово-космічних сил на території Білорусі не становить якоїсь особливої загрози.

Була інформація, що ракети пролетіли через повітряний простір Білорусі у напрямку України. Тобто Лукашенко вкотре дає право використовувати повітряний простір Білорусі для завдання ударів російськими силами по території України,

– сказав Павло Латушко.

"Але піти на те, щоб прямо з території Білорусі стартували літаки або гелікоптери, а тим більше російські війська, яких немає, допустимо білоруські, які б зайшли на територію України, він цього не хоче. І не тому, що не хоче, бо білоруський народ проти цього. І він боїться якось сухопутної операції, повітряна поки також не проглядається", – констатував він.