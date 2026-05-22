Лукашенко очень боится: как Беларусь пытается избежать вступления в войну против Украины или НАТО

Россия совместно с Беларусью провели ядерные тренировки. Лукашенко посетил одну из ракетных бригад, где ему продемонстрировали пусковые установки "Искандер-М". Все это больше напоминает показательную игру мышцами.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что Россия привыкла к тому, что к ней прислушиваются, когда она вспоминает, что у нее есть ядерное оружие. Сегодня Кремль считает, что мир об этом забыл, поэтому решил напомнить и провести ядерные учения, привлекая к ним и Беларусь.

Беларусь согласилась на совместные учения из-за давления Кремля

Россия сегодня специально использует в своих ядерных тренировках Беларусь, потому что она ближе географически к странам ЕС. В частности, Польши, Латвии и Литвы, которые являются членами НАТО. Главный консультант Нацинститута стратегических исследований объяснил, что со стороны Лукашенко согласие на такие учения является ответом на давление Кремля, который хочет большего привлечения Беларуси к войне против Украины.

Лукашенко всячески стремится не быть к этому приобщенным. Когда-то он сам сказал, что так называемая российская "сво" идет не так как говорят, намекнув на то, что он не видит ее успехов, а значит приобщаться к ней он не собирается. Поэтому, когда Россия давит, чтобы он это сделал, он отвечает вот такой готовностью к совместным военным учениям. Мол, это рядом с Европой, это будет напоминанием о наличии такого оружия,

– объяснил Ус.

По словам главного консультанта Нацинститута стратегических исследований, эти учения следует расценивать как очередную попытку России повысить свою значимость, чтобы все в очередной раз увидели, что в ее арсенале есть "ядерка".

Риторика Киева могла быть согласована с Минском

Украина отреагировала на действия России и Беларуси заявлением о том, что Лукашенко должен осознавать последствия, которые будут в случае, если он примет решение присоединились полноценно к вооруженной агрессии против нее. Зеленский заверил, что Силы обороны держат на контроле ситуацию и готовы при необходимости действовать превентивно. Ус высказал версию, что такие высказывания с Банковой могут быть согласованы с белорусской стороной, которая, по его словам, не хочет становиться участником боевых действий.

"Белорусская сторона могла попросить украинскую, чтобы та сделала заявление, что если Беларусь будет вовлечена в войну, то ее ждет жесткий ответ. Тогда Минск в своем диалоге с Москвой сможет аргументировать свой отказ приобщаться, потому что уже публично объявлено, чем это для нее может обернуться. А Россия же не достигла целей, которые очерчивала 4 года назад, поэтому Беларусь будет говорить, что не может так рисковать, поддерживая ее", – предположил Ус.

Подытоживая, главный консультант Национального института стратегических исследований указал на то, что Украина сейчас намекает Беларуси, что ее дроны демонстрируют способность лететь и вглубь России, поэтому способны будут наведаться и в Беларусь, если та решится на нападение.

К сведению! В совместных российско-белорусских учениях приняли участие ориентировочно 64 тысячи военнослужащих. Было привлечено более 7,8 тысяч единиц техники, в том числе 140 самолетов, 200 ракетных пусковых установок, более 70 надводных кораблей и 13 подводных лодок.

Россия хотела бурной реакции от Европы, взамен – игнорирование

Ядерные учения – это плановые мероприятия, они согласовываются заранее. Об этом в эфире 24 Канала, анализируя тренировки России и Беларуси, которые проходили с 19 по 21 мая, отметил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он пояснил, что этот процесс планируется за полгода или год.

Так, они их провели, гоняли ядерное оружие туда-сюда, всем демонстрировали его. Какую реакцию ожидала российская и белорусская стороны? Они хотели увидеть повышенное беспокойство, страх, максимальную дискуссию в западном обществе и медиапространстве. Мол, там есть "ядерка", надо бояться,

– озвучил Ступак.

Экс-сотрудник СБУ напомнил, что несколько недель назад Россия сообщила о якобы успешном испытании межконтинентальной ракеты "Сармат" и до сих пор ожидает реакции на это. Он подчеркнул, что россияне делают это, во-первых, для внутренней аудитории, чтобы она оценила "ядерную мощь" России несмотря на экономический кризис, высокие цены, пустые кошельки и отсутствие интернета, а, во-вторых, чтобы увидеть реакцию европейцев.

Однако Европа сделала, по мнению Ступака, максимально правильно – просто проигнорировала. Это, по его словам, и является для Путина самым большим унижением.