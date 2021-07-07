Освобождение украинца

Украинца отпустили на следующий день после задержания. Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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По его словам, сейчас Павел Рабешко – на связи с украинскими дипломатами. Однако, где именно он сейчас находится, в ведомстве не уточнили.

Что этому предшествовало

В правозащитном центре "Вясна" проинформировали, что 4 июля в столице по неизвестным причинам задержали гражданина Украины Павла Рабешко.

Мужчине 24 года и он имеет вид на жительство в Беларуси.

В его доме силовики провели обыск, в котором участвовали 5 человек. У украинца забрали телефон и увезли в неизвестном направлении.

Обратите внимание! В Беларуси 3 июля состоялись очередные акции против режима Лукашенко. После этого в Минске и Бресте произошли задержания и обыски.