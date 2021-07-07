Звільнення українця

Українця відпустили наступного дня після затримання. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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За його словами, зараз Павло Рабешко – на зв'язку з українськими дипломатами. Однак, де саме він зараз перебуває, у відомстві не уточнили.

Що цьому передувало

У правозахисному центрі "Вясна" поінформували, що 4 липня у Столині з невідомих причин затримали громадянина України Павла Рабешка.

Чоловікові 24 роки та він має посвідку на проживання у Білорусі.

У його помешканні силовики провели обшук, в якому брали участь 5 осіб. В українця забрали телефон і відвезли у невідомому напрямку.

Зверніть увагу! У Білорусі 3 липня відбулися чергові акції проти режиму Лукашенка. Після цього у Мінську та Бресті відбулися затримання й обшуки.