У Білорусі затримали українця
У правозахисному центрі повідомили, що 24-річного Павла Рабешка заарештували 4 липня. Чоловік має посвідку на проживання у Білорусі.
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Зазначається також, що у помешканні українця провели обшук. За інформацією правозахисників, участь у нього брали 5 поліцейських.
У Павла Рабешка вилучили телефон, а його самого відвезли у невідомому напрямку, що стало причиною для затримання – невідомо.
- У правозахисному центрі додають, що, за попередніми даними, громадянина України відвезли до пінського КДБ.
У Білорусі затримали громадянина України / Фото з телеграм-каналу "Свободный Столин"
Протести у Білорусі: що відомо
- Після виборів президент у Білорусі спалахнули масштабні протести.
- Громадяни вважають результати голосування сфальсифікованими.
- Вони вийшли на вулиці, де зіштовхнулися із жорстокістю силовиків.
З режимом Лукашенка продовжують воювати активісти та опозиціонери, але більшість з них вже заплатили за це своєю свободою.