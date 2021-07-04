В Беларуси задержали украинца
В правозащитном центре сообщили, что 24-летнего Павла Рабешко арестовали 4 июля. Мужчина имеет вид на жительство в Беларуси.
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Отмечается также, что в доме украинца провели обыск. По информации правозащитников, участие в нем принимали 5 полицейских.
У Павла Рабешко изъяли телефон, а его самого увезли в неизвестном направлении, что стало причиной для задержания – неизвестно.
В правозащитном центре добавляют, что, по предварительным данным, гражданина Украины, отвезли в пинское КГБ.
В Беларуси задержали гражданина Украины / Фото с телеграм-канала " Свободный Столин"
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- Граждане считают результаты голосования сфальсифицированными.
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С режимом Лукашенко продолжают воевать активисты и оппозиционеры, но большинство из них уже заплатили за это своей свободой.