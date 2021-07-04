В Беларуси задержали украинца

В правозащитном центре сообщили, что 24-летнего Павла Рабешко арестовали 4 июля. Мужчина имеет вид на жительство в Беларуси.

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Отмечается также, что в доме украинца провели обыск. По информации правозащитников, участие в нем принимали 5 полицейских.

У Павла Рабешко изъяли телефон, а его самого увезли в неизвестном направлении, что стало причиной для задержания – неизвестно.

В правозащитном центре добавляют, что, по предварительным данным, гражданина Украины, отвезли в пинское КГБ.



В Беларуси задержали гражданина Украины / Фото с телеграм-канала " Свободный Столин"

Обратите внимание! В Беларуси 3 июля прокатилась новая волна протестов против режима Лукашенко. Задержания и обыски произошли также в Минске и Бресте.

Протесты в Беларуси: что известно

После выборов президента в Беларуси вспыхнули масштабные протесты.

Граждане считают результаты голосования сфальсифицированными.

Они вышли на улицы, где столкнулись с жестокостью силовиков.

С режимом Лукашенко продолжают воевать активисты и оппозиционеры, но большинство из них уже заплатили за это своей свободой.