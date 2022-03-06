Беларусь отчаянно пытается дистанцироваться от войны, но Путин заставляет

Как бы Лукашенко не рассказывал о том, что его армия никогда не вторгнется в Украину, от него почти ничего не зависит. Самопровозглашенный президент Беларуси фактически добровольно находится в заложниках Путина.

Как отмечают источники 24 канала в разведке, после фейковых выборов и "победы" Лукашенко благодаря Путину, Беларусь фактически оказалась в оккупации России. Именно поэтому, желал этого "президент", или нет, из территории РБ российские военные постоянно запускают баллистические и крылатые ракеты. Поэтому российская армия пошла в наступление через белорусско-украинскую границу.

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Что бы там не рассказывал Лукашенко Путину, не обещал Зеленскому, ему действительно не хочется пачкаться вместе с российским фюрером. Однако и выхода другого нет.

Участие Беларуси и Лукашенко в войне неопровержимо

Хотя Лукашенко и говорит о том, что его военные совсем не вовлечены в военный конфликт, пленные россияне утверждают, что, по меньшей мере, белорусских пограничников используют для охраны контрольно-пропускных пунктов.

Впрочем, есть некоторые данные об участии спецназовцев из Беларуси в боевых действиях на черниговском и киевском направлениях.

Практически все подразделения армии Беларуси, фактически по приказу Путина, отправляют на границу с Украиной на Волыни и Полесье.

По некоторым данным, главная задача агрессоров – удерживать напряжение украинских военных на участке границы, а также не давать Генштабу высвободить резервы.

Так или иначе, ситуация может быстро измениться. Например, вполне возможно нападение со стороны Беларуси при попытке последней надежды оккупантов прорваться в Киев. Параллельно с этим захватчики могут попытаться атаковать Одессу с моря. Кроме того, при последней попытке прорыва от захватнически-террористических войск следует ожидать запусков остатков баллистических и крылатых ракет, чтобы обеспечить себе хоть какие-то минимальные победы в этой войне.

Вся эта ситуация свидетельствует о том, что и Лукашенко, и Беларусь уже участвуют в войне. На сколько она активна, следует надеяться, определит международный суд.

В армии Беларуси происходят тектонические сдвиги

Как бы не пытались кремлевские и белорусские пропагандисты объяснять "спецоперацию" и рассказывать об "атаке на военные объекты", жители приграничных районов, а также вообще большинство белорусов вполне понимают реальное положение дел. Больницы и морги в Калинковичах, Гомеле, Ельске и Бобруйске забиты ранеными и убитыми россиянами.

Кроме того, белорусы своими глазами видят пролетающие над ними ракеты, а также понимают, что благодаря имперским идеям кремлевского диктатора их вполне могут привлечь к непосредственному участию в войне.

Сами военные из Беларуси ехать в Украину никак не хотят. Во-первых, они не понимают, зачем это им. Во-вторых, откровенно слабая армия РБ уже насмотрелась на уничтоженных представителей "сильнейшей армии мира". Кроме того, даже полноценное участие белорусской армии в войне не сможет повлиять на ход боевых действий, и это понимают все.

Любым способом избегать вероятной мобилизации решили и тысячи белорусов, которые сбегают в страны Евросоюза. Конечно, для полного срыва путинских планов этого слишком мало, поскольку серьезных действий со стороны жителей РБ по свержению нелегитимных властей нет, но такие действия поддержат террористические возможности Беларуси и России.

Вероятная отставка руководителя генштаба Беларуси

6 марта в сети появилось заявление, которое якобы написал глава белорусского генерального штаба Виктор Гулевич. По словам советника Офиса Президента Алексея Арестовича, этот документ вполне может быть подлинным, поскольку белорусские военные понимают, что российское руководство пытается подставить народ Беларуси.

Подлинность документа подтверждают и источники Андрея Цаплиенко.

Те, кто направил мне этот документ, говорят, что он настоящий. Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку. Воевать с Украиной не хочет. Но, считаю, нужно было думать раньше, прежде чем планировали войну, а не после того, как ее вместе с Путиным начали,

– отметил военный журналист.

Заявление об отставке Виктора Гулевича / Фото источников 24 канала

Уволят ли начальника генштаба – пока неизвестно. Скорее всего, его заставят состоять в должности, как поступил Путин в отношении главы генштаба России, министра финансов и главы Центробанка. Цель кремлевского фюрера – привлечение как можно большего количества людей к кровавым военным преступлениям, чтобы все испачканные держались вместе с ним большой кучей. Таким образом, Путин хочет удержать власть. Это же касается и его давления на Беларусь.