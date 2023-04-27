Соответствующее заявление озвучил заместитель председателя Государственного пограничного комитета Игорь Печень, сообщает белорусское информагентство.

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Мы планируем увеличение численности некоторых подразделений, закупку нового вооружения,

– сказал он.

Печень отметил, что это якобы "плановая работа, которая велась в прошлом году, ведется в этом и будет вестись в перспективе".

Актуально о ситуации на границе с Беларусью

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что ситуация на Северных рубежах государства контролируемая. На полигонах Беларуси сохраняется присутствие российского контингента региональной группировки войск общей численностью около 2800 человек.

Также Россия провела обучение для военных из Беларуси по обращению с тактическими ядерными боеголовками для ракет малой дальности "Искандер". Таким образом те, мол, шагнули к реализации плана разместить оружие на территории своего союзника.