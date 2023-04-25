Кирилл Буданов в апреле 2023 заявил, что угрозы повторного наступления из Беларуси пока нет. В то же время украинские пограничники продолжают напоминать о происходящим белорусским пограничникам.

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Сигнал воздушной тревоги будет раздаваться на участках Житомирской и Ровенской областей.

Такие меры направлены на то, чтобы еще не определившиеся соседи, на чьей они стороне, все же понимали, что если тревога звучит несколько раз днем и ночью – это ужасно,

– говорится в сообщении.

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Ранее на границе установили проектор

Ранее стало известно, что на границе Украины и Белоруссии установили проектор. На нем показывают кадры, которые никогда не покажет белорусское телевидение. Например, транслируют кадры зверств, которые российские оккупанты совершают в Украине. В частности, речь идет о тех захватчиках, которые ворвались с территории Беларуси.

Также на проекторе показывают обращение украинского лидера Владимира Зеленского.